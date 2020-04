L'attuale allenatore del Guangzhou Evergrande ha raccontato un curioso aneddoto di calciomercato, risalente alla stagione 2016-2017: "Parlai con la tua società perchè volevo portarti in Cina, saresti stato perfetto per la mia squadra". E il Papu non chiude la porta in futuro: "Mi piacerebbe un giorno fare un'esperienza fuori dall'Italia" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Fabio Cannavaro e Papu Gomez, due grandi campioni del passato e del presente, si sono incontrati virtualmente durante una diretta Instagram. L'occasione è ovviamente quella per scambiare un po' di impressioni sul mondo del calcio, ma anche per svelare alcuni curiosi retroscena di mercato. Uno su tutti quello della stagione 2016-2017, con Cannavaro allenatore del Tianjin Quanjian interessato proprio al Papu Gomez: "Sai che io ti ho chiesto all'Atalanta? Ero al Tianjin e parlai con la tua società perchè ti volevo portare in Cina. Saresti stato perfetto per il calcio che c'è qui, ma in realtà sei perfetto anche in Europa". L'attaccante nerazzurro ha risposto, non chiudendo le porte a un'eventuale avventura in un altro continente: "Ma sai che questa notizia ora andrà da tutte le parti? In realtà mi piacerebbe tra qualche anno fare un'esperienza fuori dall'Italia, soprattutto per imparare l'inglese".

"Ho fatto di tutto per la maglia di Maradona, ma mia moglie..." Cannavaro ha approfittato della diretta Instagram per ringraziare pubblicamente Gomez, protagonista dell'asta di beneficenza lanciata proprio dall'ex capitano della Nazionale italiana insieme a Ciro Ferrara dal titolo "Je sto vicino a te". In palio diverse maglie storiche di calciatori, su tutti quella indossata da Diego Armando Maradona durante un'amichevole Argentina-Italia del giugno 1987 e venduta per 55mila euro. Un'offerta alla quale neanche il Papu è riuscito ad avvicinarsi: "Ho fatto di tutto per avere la maglia di Maradona, ma mia moglie... Sai come sono fatte le donne. A un certo punto mi ha costretto a fermarmi. Almeno sono stato utile per far alzare il prezzo dell'asta".

"Ventura voleva portarmi in Nazionale nel 2017" Inevitabile toccare l'argomento Nazionale quando il protagonista è Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia Campione del Mondo 2006. Selezione azzurra che è stata sfiorata anche da Papu Gomez, come lui stesso ha avuto modo di raccontare: "Grazie a mia moglie che ha parenti a Udine ho il doppio passaporto, argentino e italiano. Nel 2017 Ventura voleva portarmi in Nazionale, ma io avevo già vinto il Mondiale Under 20 con l'Argentina nel 2007 e quindi era impossibile. In quel momento ci avrei pensato seriamente, sarebbe stata una grande opportunità quella di poter giocare per una Nazionale prestigiosa come l'Italia. Poi nel 2018 è arrivata anche la prima chiamata con la Nazionale maggiore argentina".