L'allenatore italiano è in trattativa con la Federazione iraniana per diventare il nuovo Commissario tecnico della nazionale. Tornerebbe nel Paese dopo l'avventura con l'Esteghlal conclusa lo scorso dicembre

La carriera di Andrea Stramaccioni potrebbe ripartire nuovamente dall’Iran, ma questa volta non da un club bensì come allenatore della nazionale. Dopo la fine dell’avventura con l’Esteghlal che scatenò la protesta in piazza (e sui social) dei tifosi, l’allenatore italiano è stato contattato dalla Federazione locale per il ruolo di Commissario tecnico della nazionale iraniana. Primi dialoghi tra le parti già avvenuti e trattativa per ora alle fasi iniziali, ma reale e concreta: al momento infatti alla guida dell’Iran c’è il serbo Dragan Skocic, il Ct che avrebbe dovuto guidare la squadra nelle due fondamentali sfide per ottenere la qualificazione al prossimo campionato Mondiale contro Hong Kong e Cambogia. Gare, in programma a fine marzo, che non si sono mai disputate e che ancora oggi non si sa quando verranno recuperate. Ed ecco allora la possibile svolta: i vertici della Federazione iraniana potrebbero presto cambiare e quello di Stramaccioni è un profilo che piace molto, specialmente ai giocatori.

I giocatori spingono per averlo come Ct

Molti dei calciatori attualmente nel giro della nazionale iraniana sono già stati allenati da lui all’Esteghlal e adesso spingono per tornare nuovamente a lavorare con l’allenatore italiano. Che con l’Iran potrebbe riproporre quel 3-4-3 che tanti giocatori già conoscono e che funzionò benissimo con l’Esteghlal in campionato. Dialoghi dunque già iniziati tra le parti, con la Federazione iraniana che, dopo aver provato senza successo a ingaggiare De Biasi, adesso tratta con Stramaccioni. Un italiano che in Iran ha avuto già modo di farsi apprezzare.