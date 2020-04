Né Inter né Juventus, Arthur nel suo futuro vede ancora il Barcellona. O almeno questo è quanto afferma direttamente il centrocampista brasiliano in una nota pubblicata sui social che spegne le voci di mercato che lo vedevano protagonista: "Ci sono sempre speculazioni legate al mercato, però sinceramente la mia idea è chiara: l'unica opzione che mi interessa è quella di restare al Barcellona. E a questo proposito mi sento sicuro e tranquillo". Il calciatore del Barcellona ha poi proseguito: "Sto benissimo qui e approfitto per ringraziare la società e lo staff tecnico per la fiducia che ripongono nei miei confronti. Motivo in più questo per dire in maniera totalmente chiara che il mio desiderio è quello di continuare a giocare nel Barcellona".

"Ho sempre voluto giocare nel Barcellona"

"Il teorico interesse di grandi club per chiunque rappresenta sempre un complimento e un segnale positivo, però in testa io ho una sola cosa: giocare qui per tanti anni. Il Barça è la squadra dove ho sempre voluto giocare ed è mia intenzione vestire di blaugrana molto a lungo, al di là e al di sopra di ogni altra possibile questione", prosegue la nota scritta da Arthur. Sul calciatore, come riportano in Spagna, c’è l’interesse della Juventus che avrebbe ricevuto l’ok proprio dal Barcellona per trattare con il centrocampista classe 1996. Arthur che però aveva già espresso la sua intenzione di restare in blaugrana anche quando c'è stato il tentativo di inserirlo nell'ambito della trattativa con l'Inter per Lautaro Martinez.

"Sempre più a mio agio a Barcellona"

Una volontà ribadita adesso pubblicamente da Arthur (che piace anche al Tottenham): “Ogni giorno che passa mi sento più a mio agio qui, nella squadra, nel club e in città. Mi piacciono la gente e la cultura di questo posto, e attorno a me sento l'appoggio dei tifosi. Sono concentrato al 100% sul mio lavoro e sul fatto di poter tornar a giocare quando sarà possibile, perché ho una gran voglia di continuare a crescere qui", si legge nel messaggio del centrocampista brasiliano.