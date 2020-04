Dalla Spagna: Juve, ok Barça per trattare Arthur

Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona ha già dato l'ok alla Juventus per trattare con Arthur e per convincerlo al trasferimento in Italia. L'operazione potrebbe coinvolgere altri calciatori bianconeri come Bernardeschi, Matuidi e Cuadrado

Il centrocampo è probabilmente il reparto in cui la Juventus interverrà con più decisione per costruire la squadra del futuro. Uno degli obiettivi è Arthur, tra i calciatori che il Barcellona potrebbe sacrificare per tamponare la difficile situazione economica dovuta all'emergenza coronavirus. Dalla Spagna addirittura raccontano che il club blaugrana ha già dato ai bianconeri l'autorizzazione a trattare con il centrocampista brasiliano classe 1996, per convincerlo a trasferirsi in Italia. A scriverlo è il Mundo Deportivo, che specifica che in situazioni normali il Barcellona non avrebbe mai ceduto un giocatore come Arthur. Ora, però, il club spagnolo sarebbe costretto a fare qualche sacrificio e non avrebbe la possibilità di rinnovare il contratto del brasiliano. La Juventus ora dovrà convincere lo stesso Arthur, che aveva già espresso la sua intenzione di restare in blaugrana anche quando c'è stato il tentativo di inserirlo nell'ambito della trattativa con l'Inter per Lautaro Martinez.

Le possibili contropartite

Arthur, attualmente, non ha un ingaggio altissimo essendo arrivato in Spagna ad appena 21 anni. Il centrocampista chiede un adeguamento, seppur a cifre non esagerate, ma il Barcellona non ha la possibilità di accontentarlo dovendo convivere con gli effetti economici derivanti dal coronavirus. C'è bisogno di lavorare anche per far quadrare i bilanci e, proprio in questo senso, Arthur potrebbe essere inserito in un'operazione ben più ampia con la Juventus che coinvolgerebbe altri calciatori e porterebbe importanti plusvalenze per entrambi i club. E in questa trattativa potrebbero essere inseriti calciatori come Federico Bernardeschi, Blaise Matuidi e Juan Cuadrado. Proprio la possibilità di avere in cambio giocatori importanti, porterebbe il Barcellona a preferire la Juve come destinazione di Arthur per il futuro invece di altre squadre. La concorrenza c'è, soprattutto il Tottenham segue con attenzione la vicenda legata al centrocampista.