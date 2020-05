Il filo sottile che lega il presente dell’Inter al futuro è quello della bandiera italiana. Anima della squadra di oggi, puntellata dal mercato scorso e dai riscatti in arrivo di Barella e Sensi, e speranza per il mercato che sarà. Cosi mentre i giocatori sotto il diluvio continuano le sedute individuali, in società si pensa anche ai profili futuri. L’identikit perfetto per il centrocampo dell’anno prossimo è quello di Sandro Tonali. I motivi per chiudere l’affare ci sono tutti. Tonali piace all’Inter, l’Inter piace a Tonali che ha già fatto intendere il suo like alla destinazione. È italiano, giovane e forte in perfetta sintonia con la linea Marotta-Ausilio. E poi i rapporti Inter e Brescia sono buoni. Certo c’è anche la concorrenza, c’è la Juve sullo sfondo cosi come qualche telefonata da Barcellona, ma Marotta ha qualche asso nella manica, non ultimo il fattore Conte che ha la sua forte incidenza, e il calciatore preferirebbe restare in Italia soprattutto visto il momento generale. Diverso il discorso di Chiesa. Anche lui piace ed è inseguito da tempo. Ma al momento la pista non è semplice e le cifre sono difficilmente avvicinabili. Così in attesa di sistemare la questione Lautaro e di capire quanto si riuscirà a incassare da Icardi, l’Inter ha inviato una richiesta di amicizia a Tonali e al Brescia. La strada per il futuro sembra tracciata.