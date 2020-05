Può andare, sì. E forse andrà. Ma non è ancora andato. Pure se c’è l’Inter che pressa. E così il Chelsea. Però c’è sempre il Napoli. Ancora il Napoli nella testa di Mertens.

Il legame è forte. C’è un senso di appartenenza vero. C’è Gattuso e la sintonia con lui è totale. E poi ci sarebbe anche un desiderio, rinnovare e magari restarci a Napoli da dirigente. Ma è l’accordo che non c’è. E il tempo stringe. È quasi scaduto. Come il contratto. Dopo una stagione - l’ultima - pesante e con strascichi da tribunale, tutto è più sofferto. Non è solo una questione di soldi. Ci sono in ballo volontà, scelte e segnali richiesti. De Laurentiis attende ancora. Ma anche Mertens. Che ha sì Napoli come priorità. Ma pure tentazioni e opportunità. E valuta tutto. Mentre si allena. Ha perso tre chili durante la quarantena. Mai è stato così tirato negli ultimi anni. È sereno, consapevole che è questo il momento delle scelte. Sono i suoi giorni. Ma pure quelli del Napoli e di un mercato rivoluzionario. Soprattutto in attacco. Mertens, Milik, Llorente e Callejon, c’è la possibilità che vadano tutti via. E allora un grande centravanti è comunque l’obiettivo. La priorità. E anche un esterno di talento.

Quanti profili



Da Immobile, l’ideale per caratterische. Una missione quasi impossibile. All’iraniano Azmoun dello Zenit. E poi Boga, il brasiliano Everton. Una lista lunga di opzioni concrete e di sogni. Mica è facile trovarne un altro da 121 gol.