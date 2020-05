Nel giorno in cui è stato effettuato il tampone a tutti i componenti della rosa, si muove il mercato nerazzurro. Marotta è pronto per l'assalto finale per Mertens, che arriverebbe per formare una super coppia con Lukaku. Il Bayern non ha riscattato Perisic, ma ha chiesto ulteriore tempo per pensarci: il croato, comunque, non dovrebbe rimanere a Milano

In attesa dei responsi. All’Inter il test del tampone è stato eseguito da tutta la rosa: giocatori, Conte, staff e dirigenti. Tutti controllati. Lunedì è attesa la risposta. Casualità nel giorno in cui sarebbero dovuti cominciare gli allenamenti collettivi, ma se non sarà modificato velocemente il protocollo, l’Inter continuerà come sta facendo in questi giorni, ovvero sedute individuali e zero ritiro. Si attende anche sul mercato, dove Marotta e Ausilio sono pronti a lanciare l’assalto finale a Mertens, non appena il giocatore comunicherà la sua decisione definitiva al Napoli. Dries arriverebbe per dialogare con il connazionale Lukaku in un attacco che sarà rivoluzionato ma che difficilmente avrà Ivan Perisic. Il Bayern non lo ha riscattato per 20 milioni. Il termine è scaduto, ma i tedeschi hanno chiesto ulteriore tempo per ripensare l’affare vista l’emergenza mondiale e l’infortunio da cui ha appena recuperato il croato. I rapporti sono buoni e il dialogo continuerà, anche se a Monaco sanno bene che difficilmente l’Inter vorrà fare uno sconto. Per cui si attende la prossima mossa.