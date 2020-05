L’esterno del Verona piace sia alla Lazio, a cui farebbe comodo anche per questioni di lista, che al Napoli. I veneti lo valutano 6,5 milioni e in entrata seguono Cetin della Roma e Bettella del Pescara, in prestito dall’Atalanta CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 14 MAGGIO IN DIRETTA

L’ottima stagione del Verona e di Davide Faraoni non è passata inosservata alle grandi del nostro campionato. Inizialmente, infatti, il Napoli aveva mostrato un certo interesse per il giocatore ma nelle ultime settimane è stato registrato quello della Lazio, che ha già avuto i primi contatti con i veneti e col procuratore dell’esterno classe 1991. Per i biancocelesti sarebbe un ottimo innesto anche per questioni di lista, dal momento che Faraoni è un prodotto del vivaio laziale. Il Verona intanto ha fissato il prezzo, valutando il giocatore 6,5 milioni di euro.

Verona, in difesa piace Cetin della Roma

In entrata, invece, il Verona sta valutando due difensori centrali, dal momento che Rrahmani è stato già ceduto al Napoli e anche Kumbulla – che piace all’Inter – potrebbe partire. Il primo è Mert Cetin (1997) di proprietà della Roma, che era stato già molto vicino nello scorso mercato di gennaio. L’altro è Davide Bettella, classe 2000 in prestito al Pescara dall’Atalanta, che però al momento non ha intenzione di tenerlo.