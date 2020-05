L'idea non è cambiata. Gazidis continua a pensare a Rangnick e Rangnick continua a pensare al Milan. Gli accordi presi il 23 dicembre scorso però sono stati messi in discussione dall'impatto del Coronavirus sul mondo del calcio. Le perdite sono state ingenti e gli scenari sono cambiati, come il budget mercato che era stato inizialmente pensato per la prossima finestra di mercato. Adesso il tedesco vuole un nuovo confronto. Non attraverso telefonata o videoconferenza ma soltanto con un incontro faccia a faccia con Gazidis per capire di persona se il progetto Milan, per come l'aveva studiato e pensato, possa ancora essere sviluppato. Chiaro che questo sia possibile soltanto dopo l'apertura delle frontiere internazionali e quindi bisognerà aspettare almeno un paio di settimane.

Ai primi di giugno, se tutto andrà bene, Rangnick e Gazidis si vedranno e decideranno definitivamente se andare avanti oppure no. Nell'incontro peraltro Rangnick ribadirà l'intenzione di voler iniziare questa nuova avventura come allenatore-manager, non come supervisore a 360 gradi del mondo Milan, come fatto nell'ultima stagione dove ha lasciato la guida tecnica del Lipsia a Nagelsman. Rangnick vuole tornare ad allenare e al tempo stesso scendere in campo sul mercato. Ecco perché con l'eventuale arrivo del tedesco, non ci sarebbe futuro per l'attuale area tecnica: Maldini, Massara e Pioli, che continuano a lavorare, in silenzio e a testa bassa con la voglia di costruire un Milan migliore ma senza la certezza di poterlo fare. L'incontro Rangnick-Gazidis fugherà ogni dubbio.