Anche i giocatori del Milan, dopo aver effettuato i test sierologici, faranno il tampone. Nelle prossime ore, i rossoneri verranno sottoposti ad un primo tampone e in caso di negatività, giovedì ripeteranno il test. Il Milan si prepara così alla ripresa degli allenamenti di gruppo, ovviamente solo e soltanto dopo che sarà arrivato il via libera dal Governo, dopo l'accettazione del protocollo da parte del comitato tecnico scientifico su quelle che la Lega calcio ha indicato come modifiche fondamentali per la ripresa del calcio.

Intanto tutta la squadra, Ibra compreso, ha continuato a svolgere allenamenti individuali. Due gruppi distinti hanno lavorato su due campi su forza, parte aerobica e pallone (uno per giocatore), sotto gli occhi di Paolo Maldini e il ds Massara. Unico assente Kessie, chiuso a casa in regime di quarantena dopo essere rientrato dalla Costa d'Avorio. Nel pomeriggio anche li staff tecnico, Pioli per primo, hanno rifatto l'idoneità sportiva. Cosa che i giocatori avevano già svolto un paio di settimane fa.