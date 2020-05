"Ripartenza serie A? Meglio il 13 giugno"

La prossima tappa per la ripartenza del calcio è l'individuazione di una data per la ripresa della Serie A: "Il 20 giugno? Non lo so - ammette Giulini - dobbiamo parlarne il 28 maggio. Sicuramente sarebbe importante terminare la stagione entro il 2 agosto così da non incidere sulla prossima annata. Non vogliamo ritrovare giocatori distrutti fin dall'inizio del prossimo ritiro. Sarebbe meglio ripartire il 13. Un mese fa, in piena crisi, ancora non si riusciva a percepire le tempistiche per avere le condizioni per ripartire. Ero pessimista. Poi abbiamo capito, col tempo e coi numeri, che ci sono margini per la ripartenza".