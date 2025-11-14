Il Parma perde Suzuki e valuta tra gli svincolati

Pessime notizie per il club emiliano, che perde Zion Suzuki per 3/4 mesi dopo l'operazione alla mano. Fiducia ai giovani Corvi e Rinaldi, ma i gialloblù non escludono un intervento sul mercato degli svincolati alla ricerca di un nuovo portiere. I prossimi giorni saranno decisivi qualora si presentassero opportunità

Il Parma valuta l'arrivo di un nuovo portiere. Ore di riflessione in casa gialloblù dopo l'operazione alla mano di Zion Suzuki, titolarissimo che resterà fermo fra i 3 e i 4 mesi. La società emiliana ha piena fiducia negli altri portieri in rosa, Edoardo Corvi (24 anni) e Filippo Rinaldi (22), ma non si esclude un possibile nuovo acquisto per necessità numeriche. Ecco perché il Parma sta vagliando il mercato degli svincolati: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se si presenteranno oppurtunità interessanti tra i pali.