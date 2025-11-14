Il Parma perde Suzuki e valuta tra gli svincolati

Offerte Black Friday
Parma, lungo infortunio per Suzuki: si valuta il mercato degli svincolati

Pessime notizie per il club emiliano, che perde Zion Suzuki per 3/4 mesi dopo l'operazione alla mano. Fiducia ai giovani Corvi e Rinaldi, ma i gialloblù non escludono un intervento sul mercato degli svincolati alla ricerca di un nuovo portiere. I prossimi giorni saranno decisivi qualora si presentassero opportunità

I MIGLIORI SVINCOLATI SUL MERCATO

Il Parma valuta l'arrivo di un nuovo portiere. Ore di riflessione in casa gialloblù dopo l'operazione alla mano di Zion Suzuki, titolarissimo che resterà fermo fra i 3 e i 4 mesi. La società emiliana ha piena fiducia negli altri portieri in rosa, Edoardo Corvi (24 anni) e Filippo Rinaldi (22), ma non si esclude un possibile nuovo acquisto per necessità numeriche. Ecco perché il Parma sta vagliando il mercato degli svincolati: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se si presenteranno oppurtunità interessanti tra i pali.

Olanda, problema per Dumfries: salta la Polonia

