Mls, dal 2027 cambiano le date del campionato

Le squadre della MLS hanno votato per un cambio epocale che riguarda il calcio Usa. Dal 2027 infatti il massimo campionato statunitense inizierà a metà luglio e terminerà a maggio (playoff compresi), allineandosi così alle competizioni calcistiche europee. Fra le motivazioni del cambiamento la possibilità di avere una maggiore attenzione mediatica e più opportunità a livello di calciomercato

Per Leo Messi e tanti altri calciatori provenienti dall'Europa si tratta di un ritorno al passato. Per il mondo del calcio Usa invece siamo davanti a una vera e propria rivoluzione quella che scatterà dalla stagione 2027-28. I proprietari della Mls hanno infatti deciso di cambiare le date della stagione calcistica americana adeguandole a quelle europee. L’attuale calendario prevede che la stagione cominci a febbraio per concludersi a novembre con la disputa dei playoff per il titolo a dicembre. Dal 2027 si partirà invece a metà luglio con fine ad aprile e i playoff scudetto fissati a maggio. Ci sarà come sempre la pausa invernale dalla seconda metà di dicembre fino alla prima o seconda settimana di febbraio. Inoltre, il campionato non si giocherà, a parte in casi eccezionali, nel fine settimana in cui negli Stati Uniti è in programma il Super Bowl, la finale playoff della NFL, l’evento sportivo più atteso e seguito negli Usa.