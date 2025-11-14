Mls, dal 2027 cambiano le date del campionato

Offerte Black Friday
Mls, campionato Usa e Playoff 2027: cambiano calendario e date

dagli usa

Le squadre della MLS hanno votato per un cambio epocale che riguarda il calcio Usa. Dal 2027 infatti il massimo campionato statunitense inizierà a metà luglio e terminerà a maggio (playoff compresi), allineandosi così alle competizioni calcistiche europee. Fra le motivazioni del cambiamento la possibilità di avere una maggiore attenzione mediatica e più opportunità a livello di calciomercato

Per Leo Messi e tanti altri calciatori provenienti dall'Europa si tratta di un ritorno al passato. Per il mondo del calcio Usa invece siamo davanti a una vera e propria rivoluzione quella che scatterà dalla stagione 2027-28. I proprietari della Mls hanno infatti deciso di cambiare le date della stagione calcistica americana adeguandole a quelle europee. L’attuale calendario prevede che la stagione cominci a febbraio per concludersi a novembre con la disputa dei playoff per il titolo a dicembre. Dal 2027 si partirà invece a metà luglio con fine ad aprile e i playoff scudetto fissati a maggio. Ci sarà come sempre la pausa invernale dalla seconda metà di dicembre fino alla prima o seconda settimana di febbraio. Inoltre, il campionato non si giocherà, a parte in casi eccezionali, nel fine settimana in cui negli Stati Uniti è in programma il Super Bowl, la finale playoff della NFL, l’evento sportivo più atteso e seguito negli Usa. 

I migliori sportivi di sempre secondo Messi

Garber (Mls): "Decisione storica per aumentare interesse e ricavi"

Sono tre i motivi principali che hanno portato la Mls a cambiare rotta. Li ha spiegati a ESPN Don Garber, commissioner MLS: “Si tratta di una delle decisioni più importanti di tutta la nostra storia. Uniformare il nostro campionato ai principali tornei del mondo renderà ancor più competitivi i nostri club, offrirà più opportunità a livello di calciomercato e garantirà più interesse mediatico ai play-off. Tutto questo segna l’inizio di una nuova era”. Per uniformarsi dalla stagione 2027-28 il 2027 sarà un anno molto impegnativo Il 2027 per i giocatori della MLS. Verrà disputata infatti una stagione abbreviata, da febbraio a maggio, durante la quale si assegnerà il titolo della MLS Cup. Poi, si partirà immediatamente con il nuovo calendario.

Messi capocannoniere per la 22^ volta: +2 su CR7
classifica

Messi raggiunge i 400 assist: è a -4 dal 1° posto

Lionel Messi non si ferma più e trascina l'Inter Miami alle semifinali di MLS Cup. Doppietta nel 4-0 al Nashville ma, soprattutto, un assist che lo proietta a quota 400 in carriera. L'argentino è al secondo posto tra i migliori assistmen all-time, a -4 dalla vetta di questa speciale graduatoria. Ecco la top 10 (c'è anche un giocatore della Serie A) TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

