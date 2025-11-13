Offerte Black Friday
Roberto Mancini, ufficiale all'Al-Sadd: l'ex CT dell'Italia ha firmato fino al 2027

Fermo da un anno dopo il termine dell'incarico da CT dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini riparte ancora dal Medio Oriente: ufficiale l'intesa con l'Al-Sadd, club qatariota con cui ha firmato fino al 2027. Presenti nel suo staff Cesar (suo ex giocatore all'Inter e alla Lazio) e Massimo Maccarone

Roberto Mancini riparte dall'Al-Sadd. È ufficiale la nuova avventura dell'ex CT della Nazionale italiana, lui che era fermo da fine ottobre 2024 dopo aver allenato l'Arabia Saudita. E proprio in Medio Oriente proseguirà la sua carriera in panchina, affidata dal club qatariota con cui ha firmato un contratto fino al 2027. Si tratta di un ritorno alla guida di una squadra per Mancini: l'ultima volta addirittura nel 2018, quando aveva salutato lo Zenit San Pietroburgo. E l'Al-Sadd, società più titolata nel suo Paese, non vince la Champions asiatica dal 2011 e rischia addirittura di non passare il turno in questa edizione. Accanto all'allenatore italiano ci saranno due figure note nel suo staff: presenti Cesar, ex Inter e Lazio nonché giocatore guidato proprio dal 'Mancio', e Massimo Maccarone.

