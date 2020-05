Un passato di successo alla guida del settore giovanile del Toro, un futuro ancora da decifrare. Nel mezzo la prima esperienza da direttore sportivo, conclusasi pochi gioni fa. Massimo Bava, in una diretta sui canali social dell’AIAC, ha svelato qualche retroscena legato al suo passato di talent scout: “Nel 2016 Zaniolo aveva appena lasciato la Fiorentina, io vedendolo giocare avevo capito che era forte. Un allenatore però mi disse che aveva una testa un po’ particolare e non agii subito. Quando mi decisi a prenderlo aveva già firmato con la Virtus Entella” ,ha spiegato l’ex direttore sportivo del Torino, che è tornato a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile avendo un contratto che lo lega al club granata ancora per due stagioni. Capitolo Kean, altro rimpianto: "Moise ha rifiutato il Toro per andare alla Juve. Era nei Giovanissimi fascia B del Torino, doveva firmare il vincolo ma la madre, anziché venire da noi, si presentò a Vinovo". Lui e Zaniolo dunque avrebbero potuto fare coppia prima ancora dell'Italia Under 21. E assieme a loro poteva esserci anche Sottil: "Quando Sottil andò alla Fiorentina – ha proseguito Bava –, ebbi un lutto familiare che non mi fece seguire personalmente la situazione

L’esperienza da direttore sportivo al Toro

Bava ha concluso l’annata da direttore sportivo del Torino, con Davide Vagnati che gli è subentrato dalla Spal. "Anche se è andata male, lo ritengo un traguardo bellissimo, un premio alla carriera che non mi sarei mai aspettato. Ho fatto vent’anni di carriera partendo dall’Eccellenza e poi le giovanili del Toro. Se mi guardo indietro, mi rendo conto che è stato fatto un ottimo percorso" ha concluso il dirigente.