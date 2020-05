Milan-Rangnick, in settimana l'incontro decisivo?

Questione di giorni. L'impatto nel calcio del coronavirus aveva messo in standby gli accordi di dicembre, nelle ultime settimane il Milan e Ralf Rangnick hanno riallacciato i contatti e la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per l'incontro della verità tra la proprietà rossonera e il 61enne allenatore tedesco. Se da questo confronto arriveranno le garanzie giuste, Rangnick potrebbe definitivamente dire sì al nuovo progetto Milan. E iniziare a fare una programmazione per la squadra del futuro, visto che l'ex Lipsia e Hoffenheim ha già chiarito di voler ricoprire un ruolo di allenatore-manager con potere di mercato.

Milan-Rangnick, storia di un avvicinamento turbolento



Ed è proprio l'autonomia assoluta per l'area sportiva, l'oggetto della diatriba che negli ultimi mesi ha segnato l'ambiente Milan. I primi sondaggi con Rangnick erano stati avviati dall'amministratore delegato rossonero Gazidis, senza coinvolgere nella scelta Boban e Maldini. Un gesto che non è andato giù né al croato, dimessosi da Chief Football Officer del Milan lo scorso marzo, né all'ex capitano che nelle scorse settimane aveva fatto un vero e proprio ultimatum a Gazidis: "O difendi noi che siamo in carica, oppure vorrà dire che avrai scelto lui. Che per noi, attuali responsabili del progetto tecnico, non solo non è l’allenatore del Milan, non solo parla in modo inopportuno come se lo fosse, ma soprattutto non gode minimamente della nostra fiducia". L'incontro in vista spinge evidentemente in una direzione.