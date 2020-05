L'attaccante del Milan ha mostrato una parte di una gara amichevole disputata dalla squadra svedese della quale è socio, in attesa di rientrare in Italia settimana prossima per svolgere ulteriori esami dopo la lesione al soleo

Zlatan Ibrahimovic è tornato in Svezia per recuperare dall'infortunio patito al polpaccio. Un periodo di stop lontano dal calcio? Neanche per idea. L'attaccante del Milan si è mostrato infatti in diretta su Instagram, mentre segue dagli spalti una partita amichevole dell'Hammarby, formazione svedese della quale è socio, con la quale si è allenato durante il lockdown e con la quale ha continuato a flirtare anche nei giorni scorsi, quando con uno dei suoi soliti criptici post su Instagram ha voluto - molto probabilmente - lanciare un messaggio circa il suo futuro.

Ibrahimovic e il MIlan, un futuro in dubbio

Ibra è tornato in Svezia nella giornata di mercoledì per riabbracciare la propria famiglia in questi giorni nei quali non si sarebbe comunque potuto allenare con il Milan a causa di una lesione a un polpaccio accusata nell'allenamento di lunedì scorso. Dal 3 giugno, infatti, a meno di sconvolgimenti degli ultimi giorni, Ibra potrà tranquillamente tornare in Italia senza bisogno di osservare un periodo di quarantena e per questo l'attaccante ha preferito lasciare Milano e fare rientro in patria. Lo svedese, in ogni caso, è atteso in Italia nella prossima settimana, per sottoporsi a controlli strumentali e capire meglio l'entità dell'infortunio, con relativo percorso di recupero da seguire. Il contratto scade al termine della stagione attuale, con rinnovo automatico solo in caso di Champions. Per questo il futuro rossonero è sempre più incerto. Intanto lo svedese si gode il suo Hammarby dagli spalti: chissà che in futuro non se lo goda anche indossando ufficialmente la sua maglia.