Igli Tare ospite dell'appuntamento con Il calciomercato che verrà, intervistato da Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. E' lo stesso ds laziale a spiegare il "Metodo Tare": "L'esperienza mi ha insegnato che per fare un progetto tecnico importante serve tempo, ma soprattutto serve pazienza. La storia ci ha insegnato che negli anni tanti giocatori sono arrivati in questa piazza accolti con scetticismo e dopo uno-due anni sono diventati giocatori importanti". E farsi dire in anticipo il suo prossimo colpo in canna è un'impresa impossibile...