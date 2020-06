Manca sempre meno al ritorno in campo, la Roma riparte nel suo inseguimento al quarto posto prima di giocarsi la fase calda dell'Europa League in agosto. L'estate, però, porta con sé anche le tante voci di mercato, che ancora una volta avvicinano Pedro ai giallorossi. La società ha pensato allo spagnolo nel mercato di gennaio e potrebbero tornare su di lui nei prossimi mesi, essendo l'esterno in scadenza di contratto con il Chelsea. In questo momento però, anche a causa della trattativa per la cessione della società, la Roma non sta pensando al mercato.

Il mercato in uscita e la situazione Schick-Lipsia

In ogni caso, quando si ricomincerà ad operare verrà data priorità alle uscite, per sfoltire la rosa e far cassa con calciatori in esubero e non utilizzati da Fonseca. In questa lista ci sono giocatori come Juan Jesus, Fazio, Pastore o altri che sono in prestito come Olsen, Florenzi, Karsdorp, Gonalons, Defrel, Coric. Un'altra operazione in uscita per la Roma sarà quella che riguarda Schick, per il quale il Lipsia ha un diritto di riscatto a 28 milioni di euro. Il club tedesco chiede di rivedere le condizioni, c'è una trattativa aperta tra le società e le parti potrebbero venirsi incontro e accordarsi per una cifra pari a 25 milioni. In attacco, tra l'altro, il Lipsia nella prossima stagione non avrà Timo Werner, in procinto di passare al Chelsea. L'attaccante tedesco, accostato anche all'Inter, sognava di giocare in Premier League e i Blues (che pagheranno la clausola che si aggira intorno ai 50 milioni) lo avrebbero convinto con un contratto di 5 anni a 10 milioni di euro a stagione.