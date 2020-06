Lasciare il Barcellona a fine stagione? Neanche a pensarci. Ivan Rakitic, al centro di diverse voci di mercato negli ultimi mesi, sembra chiudere definitivamente la porta a un suo trasferimento in vista del prossimo campionato. Il centrocampista croato, 32 anni e con un contratto al Barça che scadrà a giugno 2021, si vede in Catalogna ancora per diversi anni, come lui stesso ha dichiarato al sito Tportal: "In questo momento ho tutto molto chiaro, quindici giorni fa ho parlato con il club e abbiamo capito di non avere nulla da dirci perchè la mia intenzione è quella di continuare a giocare al Barcellona. Inoltre, vivo in una città nella quale anche la mia famiglia si trova benissimo, non ho motivi per andarmene. Mi sto allenando bene, sono fiducioso e sono sicuro di rimanere qui ancora a lungo".

"Voglio vincere molti trofei con il Barcellona"

Niente Inter e niente Juventus, dunque, le squadre alle quali Rakitic era stato accostato con maggior insistenza. Il croato ha in testa soltanto il Barcellona, nonostante una prima parte di stagione nella quale è stato impiegato con il contagocce (schierato per la prima volta da titolare in campionato a dicembre): "Non è bello quando non giochi, soprattutto quando non capisci il motivo e nessuno vuole spiegartelo. Rispetto le scelte dell'allenatore e questo è la base del far parte di una squadra. E' stata colpa mia, ma nel calcio le cose cambiano molto velocemente. La cosa più importante, adesso, è pensare al presente e personalmente voglio essere felice e divertirmi. E questo significa vincere molti trofei con il Barcellona".