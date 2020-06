Sul giovane difensore albanese c'è anche la Juve, ma i nerazzurri sono in vantaggio e intensificano le trattative: operazione da 35 milioni, con Kumbulla che rimarrebbe in prestito all'Hellas per la prossima stagione. Intanto, l'Inter cerca anche l'accordo con Cellino per Tonali

28 milioni più 7 di bonus. Eccola la cifra fissata dal Verona per Marash Kumbulla. 35 in totale. Il suo cartellino quindi non ha subito nessuna svalutazione da Covid, visto che a gennaio con il Napoli l'accordo era stato chiuso a 21+4, prima che il giocatore decidesse di rinviare la sua partenza. Gli incontri della settimana avuti dal Verona con Juve e Inter hanno confermato i nerazzurri in pole. La loro offerta è quella più convincente. Cash+giocatori e, cosa non da poco, la possibilità di lasciare il difensore ancora un anno in prestito all'Hellas. In settimana il Verona sentirà ancora la Juve, vedremo se i bianconeri hanno intenzione di far cambiare il borsino.

Per l'Inter è un segno positivo anche quello relativo alle proprie azioni nell'affare Tonali. L'Inter ha strappato il gradimento del giocatore, e sul mercato questa non è mai una cosa da poco, e dà forza a chi la ottiene. Ora però bisognerà trovare l'accordo con Cellino, tutt'altro che scontato. I nerazzurri devono decidere se affondare subito o prendersi ancora un po' di tempo, con il rischio che si scateni un'asta. Le valutazioni sono in corso. Così come per l'attacco. Acquisiti i 50 milioni più bonus per Icardi, l'Inter si guarda intorno e aspetta. Tutto ruota intorno a Lautaro. Se il Barcellona non pagherà la clausola, dovrà fare comunque un'offerta convincente, e Lautaro magari dovrà anche esporsi in prima persona. Soprattutto l'Inter per sedersi a parlare dovrà avere in mano un sostituto. Fin qui nessuna delle tre ipotesi si è realizzata. Intanto l'obiettivo immediato è blindare Sebastiano Esposito, in trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. L'ultimo incontro con il suo agente Carpeggiani ha portato ad un'offerta del club e a un rilancio del giocatore, che vuole di più. Per questo le parti si risentiranno già ad inizio settimana.