Lautaro Martinez e il Barcellona, una telenovela di calciomercato iniziata ormai da qualche mese e destinata a durare almeno fino al termine di questa sessione di trasferimenti. Sull'argomento è intervenuto anche Quique Setien ai microfoni di Movistar+. L'allenatore blaugrana, che in diverse circostanze non ha nascosto il proprio gradimento tecnico nei confronti dell'attaccante dell'Inter, questa volta è stato più parsimonioso nelle parole, pur inserendo Lautaro nella categoria dei grandi giocatori: "Mi piacciono tutti quei tipi di calciatori, ma di solito non parlo di coloro che non fanno parte del Barcellona". Setien, dunque, non si sbottona anche se l'interessamento per l'attaccante argentino da parte del suo club è stato più volte manifestato, non ultimo con le dichiarazioni di Leo Messi che ha esaltato in diverse occasioni il proprio compagno di Nazionale.

E Lautaro pubblica la foto con la maglia dell'Inter...

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha specificato più volte negli ultimi mesi di vedere Lautaro Martinez molto felice all'Inter e l'attaccante argentino, quasi a voler rispondere alle continue voci di mercato, ha pubblicato nella serata di domenica una storia su Instagram che lo ritrae in maglia nerazzurra e nella quale tagga la società, a voler simboleggiare tutta la propria voglia di Inter. Come puntualizzato dal direttore sportivo Piero Ausilio durante la puntata de "Il calciomercato che verrà" di poco più di una settimana fa, Lautaro lascerà l'Inter soltanto nel caso in cui venga pagata la clausola rescissoria che è inserita all'interno del contratto del calciatore. 111 milioni di euro che, se presentati entro i primi giorni di luglio, permetterebbero al Barcellona di portare automaticamente in Catalogna l'attaccante argentino. E' proprio questo il nodo della trattativa: la cifra cash da riconoscere all'Inter, visto che il club nerazzurro al momento non è intenzionato a cedere il calciatore e non è interessato a contropartite tecniche, come specificato sempre da Ausilio. I contatti tra le due società proseguono costantemente, ma c'è ancora una certa distanza da colmare prima di vedere Lautaro Martinez, che comunque rimane un obiettivo molto concreto, al Barcellona.