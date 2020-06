Tra gli obiettivi degli azzurri ci sono diversi giovani di prospettiva. Uno di questi è Dominik Szoboszlai del Salisburgo, in passato già avvicinato dal Milan. Per il ruolo di esterno di difesa si pensa al polacco Karbownik

Il Napoli su guarda attorno e progetta il futuro, seguendo giovani di talento. L’ultimo in ordine di tempo è Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000, di proprietà del Salisburgo. Gli azzurri hanno potuto osservarlo da vicino, dal momento che le due squadre si sono affrontate in Champions League, e possono contare su ottimi rapporti con la dirigenza austriaca, che risalgono a quando il Napoli provò a prendere Stefan Lainer, andato poi al Borussia Mönchengladbach la scorsa estate. Un’eventuale operazione comunque non si concretizzerebbe nell’immediato, ma si potrebbe riproporre a mercato inoltrato. In passato, Szoboszlai era stato contattato anche dal Milan.

Napoli, non solo Szoboszlai

Un altro nome sull’agenda di Cristiano Giuntoli è quello del polacco Michal Karbownik, esterno sinistro di difesa, classe 2001 del Legia Varsavia. Sarà fondamentale questo finale di stagione, per capire bene le condizioni di Mario Rui e Ghoulam e valutare eventualmente un intervento sul mercato in quel ruolo.