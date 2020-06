I brutti momenti vissuti per il coronavirus sono ormai soltanto un ricordo, Paulo Dybala ora è concentrato sul campo per provare a chiudere la stagione nel migliore dei modi. Si parte subito con la Coppa Italia, poi via al rush finale in campionato e successivamente si proverà a inseguire ancora il sogno Champions. Slitta anche il mercato che, salvo sorprese, non dovrebbe avere l'argentino tra i protagonisti. Dybala è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella Juventus di Sarri e ora attende il rinnovo: "Per ora non c'è nulla – le sue parole alla CNN – Ho ancora un anno e mezzo di contratto, so che non è molto e che non è facile per la società con tutto quello che è successo con il coronavirus, ma anche altri calciatori hanno rinnovato. Ovviamente sono un giocatore di questo club e sono felice di essere qui. La gente mi ama molto e io amo molto la gente. Ho un buon rapporto con la società e con il presidente, sicuramente ne parleremo. Prima o poi potrebbe arrivare il rinnovo, ma dipende dalla Juve". Dybala viene spesso accostato ai grandi club europei, tra i quali il Barcellona: "È una grande squadre e con Messi lo è ancora di più. Sarebbe molto bello giocare lì, ma anche la Juve è un club incredibile, pieno di storia e ricco di campioni. C'è talmente tanta qualità qui che potremmo fare due squadre, poi ci sono giocatori come Buffon e Cristiano Ronaldo che rendono il club ancora più grande".

"La Juve voleva cedermi, ma io non volevo andare via"

Eppure lo scorso anno, Paulo Dybala è stato a un passo dall'addio: "Più o meno l'anno scorso, di questi tempi, la Juventus non voleva contare su di me, non voleva che continuassi a giocare qui. Sono stato contattato da alcuni club che si sono interessati a me. Tra questi c'erano il Manchester United e il Tottenham, poi è arrivato anche il Paris Saint-Germain. Non ho parlato direttamente con nessuno di loro, ma ci sono state conversazioni tra i club. Tuttavia, la mia intenzione al momento era di rimanere. Non avevo trascorso un anno positivo e non volevo andare via in quel modo, non sarebbe stato giusto. Così ho comunicato che la mia intenzione era quella di rimanere, lavorare per crescere e dare il massimo qui. Ovviamente non è stato facile perché le intenzioni della Juventus erano diverse, ma dopo la chiusura del mercato non c'era più tempo e con l'arrivo di Sarri sono cresciuto molto. La squadra ha iniziato a giocare a calcio molto meglio e questo mi ha fatto rimanere e fino a ora ho disputato una grande stagione".