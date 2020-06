L’attaccante è in trattativa con l’Inter per un nuovo accordo, ma nel frattempo l’Atalanta si è fatta avanti per il giocatore, che potrebbe essere ceduto con le stesse modalità dell’operazione Pinamonti-Genoa

Un futuro a tinte nerazzurre, che però potrebbero non essere quelle dell’Inter: Sebastiano Esposito è finito nel mirino dell'Atalanta di Gasperini. Il giovane attaccante dell'Inter, lanciato da Conte in questa stagione, sta sì trattando per rinnovare il contratto con il club di Zhang, ma è stato espressamente richiesto anche dai nerazzurri di Bergamo, a caccia di un giovane attaccante da alternare a Muriel e Zapata, per una volta non proveniente dal proprio, floridissimo, vivaio. Un'operazione possibile, ma certamente non facilissima, per la quale le due società stanno studiando la formula migliore. L'idea dell'Inter sarebbe quella di mettere in piedi una nuova operazione Pinamonti, l'ex centravanti della Primavera ceduto nell'estate del 2019 al Genoa con un'opzione di priorità a favore dei nerazzurri in caso di cessione del giocatore da parte dei rossoblu. Esposito, che il mese prossimo compirà 18 anni, potrebbe trovare in Gasperini l’allenatore perfetto per crescere e trovare magari la continuità necessaria per il definitivo salto di qualità.

La stagione di Esposito

Un anno da ricordare, finora, quello di Sebastiano Esposito. L’attaccante ha trovato il suo primo gol in Serie A, su calcio di rigore contro il Genoa, e in totale ha collezionato 10 presenze in stagione, di cui 3 in Champions League.