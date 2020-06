Anticipazione dell'intervista all’amministratore delegato dell’Inter, nonché rappresentate della Lega Serie A in Figc, a Sky Sport 24. In questa anteprima Marotta critica il sistema dopo la decisione del Consiglio federale di bocciare la linea scelta dalla massima Serie sui verdetti in caso di nuovo stop del campionato: “La governance non rispecchia il peso specifico della Serie A, che deve avere una sua autonomia decisionale come la Premier in Inghilterra”

Il Consiglio Federale ha respinto la proposta della Lega Serie A, che prevedeva nessuna retrocessione e la mancata assegnazione del titolo in caso di blocco definitivo della stagione per l'emergenza coronavirus. Se il campionato dovesse subire una nuova interruzione, dunque, si procederà con il sistema di playoff e playout, mentre se lo stop dovesse prolungarsi si passerà ad una classifica finale stilata da un algoritmo. Una soluzione che non ha trovato d’accordo Giuseppe Marotta, amministratore dell’Inter e rappresentante della Lega nel Consiglio Federale. "Credo che qui non ci siano vincitori o sconfitti, c'è una situazione a mio giudizio abbastanza anomala. Siamo stati un po' messi dietro la lavagna, abbiamo preso uno schiaffo morale, perdendo la nostra rivendicazione" ha sottolineato il dirigente nell’intervista rilasciata a Sky Sport che andrà in onda in maniera integrale nella giornata di martedì 9 giugno all'interno di Sky Sport 24.

Modello Premier

Marotta sostiene l’autonomia della Serie A, in virtù del differente valore di questo campionato: "Tre voti contrari alla delibera con 18 a favore: questo depone per uno scenario nel calcio che ha bisogno di una rivisitazione all'interno per una governance che oggi non rispecchia quello che il peso specifico della Serie A. Posso criticare il sistema di governo del calcio italiano che è ancorato ad una volontà decisionale che spetta a tante componenti e quindi è giusto a mio giudizio che la Serie A abbia una sua autonomia, come avviene in Inghilterra con la Premier League".