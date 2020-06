Consigli per gli acquisti, o in questo caso sui rinnovi, firmati Alessandro Del Piero. "Fossi nel Milan farei di tutto per tenere Ibrahimovic", le parole a Sky Sport dell’ex numero 10 della Juventus, che con lo svedese ha giocato proprio in bianconero. "Al di là di quelli che sono i programmi del Milan, sia che voglia costruire una squadra totalmente giovane, sia che voglia cambiare ancora o andare avanti con un blocco di giocatori già presenti in rosa, io Ibra farei di tutto per trattenerlo", ha aggiunto Del Piero. "Zlatan è un campione straordinario sotto tutti gli aspetti, non solo quello strettamente legato al campo: ha carattere e carisma. Ibrahimovic è una carta che io vorrei sempre avere nel mio mazzo", le parole di Del Piero. Ibra che, ricordiamo, è in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2020 e se con ogni probabilità prolungherà il rapporto con i rossoneri per qualche mese, in concomitanza con il termine della stagione sportiva 2019-2020, sulla sua permanenza a Milanello anche nella prossima stagione i dubbi sono molti e le sensazioni poco positive al momento.

Costacurta: "Milan, Ibra è un leader"

Stesso pensiero di Del Piero, anche per Alessandro Costacurta. Intervenuto a Sky Sport, anche l’ex difensore del Milan esalta le qualità di Ibrahimovic: "È un grande leader, un motivatore quando in allenamento la tensione si abbassa, è un parafulmine e un catalizzatore che stimola la squadra a crescere e migliorare", le sue parole.