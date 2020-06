Ibra, esami ok: "Guarigione senza complicazioni"

Il processo di recupero dall’infortunio al muscolo soleo del polpaccio destro procede senza complicanze. Zlatan Ibrahimovic che oggi è stato sottoposto a esame di controllo della lesione, fra dieci giorni farà un nuovo controllo. E’ questo l’esito comunicato dal Milan e che tutti i tifosi rossoneri stavano aspettando. Lo svedese aveva avvertito il fastidio muscolare nel corso di una partitella il 25 maggio scorso. Due giorni dopo era tornato in Svezia, mercoledì al momento del rientro in Italia era stato sottoposto (come da protocollo federale) a tampone. Oggi (giovedì 4 giugno) l’esito di esami comunque positivi per Stefano Pioli. Se tutto andrà bene, lo svedese sarà a disposizione per gare ufficiali non prima di fine giugno/inizio luglio. Il prossimo controllo dirà di più a tal senso.