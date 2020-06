Napoli-Mertens, ufficiale il rinnovo di due anni

Il record di gol in maglia azzurra, la finale di Coppa Italia e... il rinnovo del contratto! I primi giorni dopo la lunga sospensione per il coronavirus sono stati davvero intensi per Dries Mertens, passato dalla possibilità di lasciare il Napoli a scadenza al prolungamento di un rapporto iniziato nel 2013 e diventato speciale. Ora non ci sono più dubbi: l'attaccante belga vestirà la maglia azzurra anche nelle prossime stagioni. È arrivata anche la firma sul nuovo contratto, che legherà Mertens al Napoli per i prossimi due anni con l'opzione per prolungare ulteriormente il rapporto fino al 2023. Aurelio De Laurentiis ha raggiunto la squadra a Roma a poche ore dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus, per siglare un accordo già trovato nei giorni scorsi e che prolungherà la storia d'amore tra il suo Napoli e l'attaccante belga. E annunciato dallo stesso presidente azzurro con il consueto tweet.

I dettagli

Altri due anni con opzione per il terzo, dunque. Un eventuale prolungamento fino al 2023 non è legato ad alcun obiettivo, ma è un'ipotesi "libera", che il club potrà esercitare unilateralmente. L'accordo si basa su cifre più alte rispetto al contratto attuale. Altra cosa da sottolineare è che non si è parlato di un futuro dirigenziale. Qualora non ci fosse stata la stretta di mano definitiva con De Laurentiis, la trattativa con l'Inter sarebbe stata la strada maggiormente avviata. Ma erano tantissimi i club interessati al belga. Alcuni di livello assoluto, come Psg, Chelsea e Real Madrid. Altri di medio alto livello quali Zenit, Newcastle, Monaco e Nizza.