MARIO MANDZUKIC - Dopo aver vinto tutto col Bayern passò all'Atletico Madrid. Col cholo Simeone un solo anno e la partenza per Torino nel 2015, pagato 23 milioni. Diventerà ben presto una pedina tattica (e caratteriale) fondamentale per la Juve Allegri, in campo 44 gol in 162 match. Quattro scudetti, tre Coppe Italia e un gol in rovesciata in una finale di Champions.