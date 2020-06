Arthur-Juventus e Pjanic-Barcellona, aumenta la fiducia. I contatti tra i due club per provare a perfezionare uno scambio che accontenterebbe entrambe proseguono ormai senza sosta, anche perché il 30 giugno – deadline stabilita per l’affare per una questione di bilanci – si avvicina e l’accordo totale non c’è ancora, visto che il brasiliano del Barcellona, nonostante le aperture degli ultimi giorni, non ha ancora dato il sì definitivo al trasferimento in Italia. La fiducia dei bianconeri però cresce, anche perché Arthur (classe 1996) sembra ormai essersi convinto che il suo futuro sarà lontano dalla Spagna e dalla Liga e, anche per questo, sta alzando al massimo le richieste economiche alla Juventus (pronta a mettere sul piatto un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione). Un gioco delle parti che farà slittare ancora di qualche giorno la possibile definizione dell’affare.