26/26

Ci sono poi, in coda a tutte le statistiche, solo cinque Paesi capaci di segnare un solo gol nel campionato italiano. Un unico eroe per quella nazione. Si tratta di McDonald Mariga (ex di Parma e Inter) per il Kenia, Alexander Merkel (ex Milan, Genoa e Udinese) per il Kazakistan, Ali Adnan (Udinese e Atalanta) per l'Iraq, Han (Cagliari) per la Corea del Nord e Goitom (Udinese) per l'Eritrea.