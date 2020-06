Lavori in corso per regalare a Pippo Inzaghi (uno che di attaccanti se ne intende) rinforzi offensivi in vista della prossima stagione, quando il Benevento giocherà in Serie A. In attesa dall’aritmetica certezza della promozione, la società del presidente Vigorito continua a lavorare sul mercato: dopo aver avviato i contatti con il Parma per Gervinho, adesso il Benevento prova a convincere il giocatore. All’ivoriano classe 1987 è stato offerto un contratto triennale, uno in più rispetto a quello che lo lega attualmente al Parma (in scadenza nel 2022). Trattativa dunque in corso e che proseguirà nelle prossime settimane.