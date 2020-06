Pronta a festeggiare il ritorno in Serie A, la società del presidente Vigorito pensa già al futuro: avviati i contatti con il Parma per Gervinho, potrebbe essere lui il primo regalo promozione

L’aritmetica certezza della promozione in Serie A – dopo un campionato di B dominato – potrebbe arrivare nel prossimo turno, ma in casa Benevento si lavora già alla prossima stagione. E gli obiettivi del presidente Vigorito sono decisamente importanti: la volontà infatti è quella di regalare a Pippo Inzaghi un attaccante di livello e già con esperienza in Serie A, identikit che risponde al nome di Gervinho. Il direttore sportivo del Pasquale Foggia ha messo nel mirino l’attaccante classe 1987 del Parma: primi contatti già avviati e volontà di provare a portare a termine l’operazione. Segnale chiaro delle ambizioni del Benevento, pronto a un mercato importante in vista della prossima stagione: l’eventuale arrivo di Gervinho sarebbe infatti il primo regalo per la promozione in Serie A.