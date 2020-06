Chi è Arthur, il nuovo acquisto della Juventus

In chiusura la trattativa che porterà Pjanic a Barcellona e il centrocampista brasiliano alla Juventus. Classe 1976, cresciuto in campagna e svezzato dal Gremio, con cui ha vinto anche la Libertadores, Arthur è una mezzala "alla Iniesta", il suo idolo fin da bambino. Molto credente e legatissimo alla famiglia, è fidanzato con una modella e ha un cane che è una piccola star sui social JUVE-ARTHUR, IL BRASILIANO HA DETTO SÌ. PJANIC A BARCELLONA



"O melhor presente Deus me deu a vida me ensinou a lutar pelo que é meu". Non è la citazione di una parabola del Vangelo, ma dei Charlie Brown Jr, una band molto amata in Brasile. E da Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, che si identifica totalmente nello spirito della canzone: "La vita, il più bel regalo che Dio mi ha fatto, mi ha insegnato a lottare per ciò che è mio". È un combattente, Arthur. E non poteva essere altrimenti per uno cresciuto nella fattoria di famiglia tra cavalli, vacche e galline, addestrato dal nonno già da bambino al duro lavoro. Un ragazzo di campagna. "Mi piaceva l'idea di fare il contadino, cavalcare i tori, i rodei... ma avevo anche il sogno di diventare un calciatore", confessa il giocatore in un'intervista per Barça TV. Così, da Goiânia, che alla fine del 1800 era famosa per le miniere d'oro, è andato a cercare fortuna a Porto Alegre, al Grêmio, con cui farà tutta la trafila delle giovanili fino all'esordio in prima squadra nel dicembre del 2016, appena ventenne. Talento cristallino, può giocare da mezzala di regia ma anche da incursore, dotato di una naturale predisposizione a velocizzare l'azione, sul solco del suo idolo Iniesta.

©Getty

Tra Messi e Iniesta Non è un caso, dunque, che il Barcellona lo acquisti dal Tricolor (con cui Arthur vince una Coppa Libertadores e un Campionato Gaúcho) nella primavera del 2018, quando Don Andrés annuncia la sua intenzione di lasciare il club catalano. E l'impatto del centrocampista brasiliano è subito molto fortunato, schierato titolare nella finale della Supercoppa di Spagna vinta dai blaugrana contro il Siviglia proprio nel giorno del suo compleanno, il 12 agosto. Alla prima stagione colleziona 43 presenze, contribuendo alla vittoria della Liga e meritandosi un posto nel centrocampo del Brasile che alza la Copa America il 7 luglio del 2019 a Rio de Janeiro dopo aver sconfitto in finale il Perù (con assist per il 2-0 di Gabriel Jesus) e in precedenza l'Argentina di Leo Messi, compagno di squadra al Barcellona e "il calciatore più forte contro cui abbia mai giocato", ammetterà Arthur. Poi inserito nella Top-11 di quell'edizione per la gioia di mamma Lucìa, papà Aìlton e del fratello Paulo, cui è legatissimo.

©Getty