Il giovane attaccante classe 2002 ha rinnovato fino al 2024 il contratto che lo lega ai rossoneri. Tanti i gol segnati nelle giovanili e Batistuta come idolo. Nel mezzo anche l'esordio in prima squadra contro la Juventus in Coppa Italia

Un occhio al presente, perché c'è un'Europa da raggiungere. Uno al futuro, perché il Milan dovrà fare meglio di così già dalla prossima stagione. E' ufficiale il rinnovo di contratto per il giovane Lorenzo Colombo, punta classe 2002 che ha fatto il suo esordio in Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro la Juventus e che adesso ha prolungato il suo accordo (sarebbe scaduto nel 2021) fino al 2024. Il ragazzo, che nel giro di pochi giorni è passato velocemente dai primi allenamenti con la prima squadra al debutto vero e proprio, ha messo tutto nero su bianco nel pomeriggio, quando si è recato insieme al suo agente Giuseppe Riso nella sede del club rossonero. Chissà che, nonostante la concorrenza di Rebic e Leao, non possa trovare altri minuti con i grandi.