I nerazzurri vicini all'acquisto dell'esterno di proprietà del Real Madrid, per un'operazione da circa 40 milioni. Ai dettagli l'accordo col club spagnolo, c'è invece già l'intesa col giocatore. In prestito al Borussia Dortmund, Hakimi ha segnato una doppietta proprio contro l'Inter nella fase a gironi della Champions League

L'Inter sta per chiudere il primo grande colpo del suo calciomercato estivo. Si tratta di Achraf Hakimi, esterno classe 1998 di proprietà del Real Madrid che ha giocato quest'anno in prestito al Borussia Dortmund. Dopo una trattativa durata alcuni mesi in gran segreto, l'accordo col club spagnolo è stato raggiunto per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Battuta la concorrenza di diverse big europee come Bayern Monaco, Manchester City e lo stesso Borussia Dortmund, che però ha preferito ripiegare sullo svincolato Meunier. Decisiva la volontà del giocatore, che ha accettato il progetto dei nerazzurri.