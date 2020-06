Il sì è arrivato, Arthur ha accettato l'offerta della Juventus. Lo scambio che porterà Miralem Pjanic al Barcellona e il centrocampista brasiliano classe 1996 alla Juventus a partire dal 2 settembre è di fatto in dirittura di arrivo : in favore del club spagnolo è previsto un conguaglio di 10 milioni di euro. Il cartellino di Arthur è infatti valutato 70 milioni (più 5 di bonus), mentre quello del bosniaco 60 più bonus. Al centrocampista blaugrana andrà un ingaggio da cinque milioni di euro a stagione più bonus.

Visite mediche possibili entro domenica

Per il primo grande scambio del calciomercato europeo dopo l'emergenza da Covid-19 di fatto ci sono da risolvere ancora gli ultimi dettagli di natura fiscale, assicurativa e legale: il giocatore, il papà e gli agenti coinvolti stanno cercando di migliorare il più possibile loro guadagno dall'operazione e c'è da sistemare la percentuale di solidarietà che spetta al Gremio. In atto c'è una piccola corsa contro il tempo per far sì che i giocatori effettuino le visite mediche entro martedì 30 giugno per completare il trasferimento, ma filtra fiducia da tutte le componenti. In caso di notizie positive nelle prossime ore, però, Pjanic potrebbe partire già sabato sera per sostenere il giorno dopo i test medici a Barcellona, con Arthur che invece raggiungerebbe l'Italia domenica (sabato pomeriggio il Barcellona gioca a Vigo contro il Celta).

In Spagna intanto Quique Setien è tornato a parlare del brasiliano: “Continuo a contare su Arthur - le parole dell'allenatore del Barcellona - spero che queste voci non lo condizionino". Di tenore simile le parole di Maurizio Sarri dopo il 4-0 della Juventus sul Lecce: "Su Pjanic siamo sicuri che fino a fine agosto resterà con noi, poi tutte le valutazioni saranno fatte dopo - la risposta dell'allenatore bianconero a precisa domanda sul tema - il ragazzo è un gran professionista, molto intelligente e capisce molto velocemente le situazioni e si sa adeguare. Non so niente al momento, ma anche se anche ci fosse una trattativa non sarei preoccupato, assolutamente".