Achraf Hakimi e l'Inter sono davvero a un passo: per vedere l'esterno marocchino in nerazzurro ormai mancano solo visite mediche e firma. I contatti avvenuti tramite conference call nella giornata di sabato tra i dirigenti dell'Inter e quelli del Real Madrid hanno sistemato gli ultimi dettagli, completando quell'accordo che era già stato trovato nei giorni scorsi sulla base di 40 milioni di euro più 5 di bonus. Con il calciatore era già tutto sistemato ormai da tempo, con l'esterno classe 1988 che firmerà con l'Inter un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione più bonus. Nelle prossime 48 ore verranno rifiniti gli ultimissimi dettagli, riguardanti soprattutto la modalità di pagamento da parte del club nerazzurro, ma tra lunedì e martedì Hakimi è atteso per le visite mediche, in modo da poter formalizzare il trasferimento prima del 30 giugno. Un ulteriore segnale dell'ormai imminente partenza dell'esterno sinistro marocchino è arrivata dalla gara odierna del Borussia Dortmund contro l'Hoffenheim, con Hakimi partito dalla panchina. La concorrenza di Bayern Monaco, Manchester City e dello stesso Borussia è ormai definitivamente superata e Achraf Hakimi sarà molto presto un nuovo calciatore dell'Inter.