Nel segno di CR7: Juve, chi è Felix Correia

Ala moderna, tanta velocità ma anche dribbling e intelligenza nell'ultimo passaggio. Il giovane portoghese, nuovo acquisto bianconero, viene paragonato in patria a Ronaldo, Nani e Figo. Guardiola lo ha portato via dallo Sporting, poi la stagione in Olanda con l'Az Alkmaar U21

Nel gennaio del 2001 Cristiano Ronaldo gioca nelle giovanili dello Sporting Lisbona, dove lascia a bocca aperta Laszlo Boloni, ex centrocampista romeno e allenatore dei Leoni fino al 2003. E' lui che lo fa esordire in prima squadra e che lo saluta quando Cristiano parte direzione Manchester. Lo stesso identico percorso lo ha fatto anche Felix Correia - nuovo acquisto della Juve - con l'unica differenza che ad aspettarlo c'erano il Manchester City e Pep Guardiola, affascinati dalla velocità di questo esterno offensivo classe 2001 appena maggiorenne. Allo Sporting, dove è arrivato bambino nel 2009, hanno fatto di tutto per trattenerlo, senza però riuscire a rinnovargli il contratto in scadenza. Meglio cederlo dunque, così da guadagnarci qualcosa. Dagli inglesi arrivano 3,5 milioni di euro e la promessa del 10% sulla futura rivendita. Contratto fino al 2024, quanto basta per battere la concorrenza - dicono - di Juventus, Milan e Barcellona. Trascinatore In Inghilterra arriva in punta di piedi, perché il City ha appena pagato oltre 60 milioni di sterline all'Atletico Madrid per il giovane Rodri e si parla solo di quello. Correia ha segnato sette gol in 20 partite con lo Sporting U19 e in Nazionale fa il fenomeno. E' una presenza costante, dall'U15 all'U19. Sei gol con l'U17, addirittura cinque in altrettante partite con l'U18. Nel giugno del 2019, giusto qualche settimana prima del suo trasferimento al City, sfonda la porta degli inglesi con un sinistro al volo impressionante al torneo di Tolone. Il tutto sotto gli occhi del Ct inglese Paul Simpson, che al City ha giocato dal 1983 al 1988. A luglio, invece, fa male all'Italia di Carmine Nunziata, che davanti ha Salcedo ma che si deve arrendere al Portogallo. 3-0 il risultato finale, Correia segna l'ultimo gol bruciando nello scatto il povero Bellodi.