Nella prima giornata bianconera di Arthur (nelle immagini l'arrivo a Torino), con il brasiliano impegnato nelle consuete visite mediche, ci sarà spazio anche per Felix Correia. L'Ala portoghese classe 2001 svolgerà i test medici sempre in mattinata. Arriva nell'ottica di uno scambio definitivo con il Manchester City, che a sua volta riceverà dalla Juventus il giovane Pablo Moreno (classe 2002, arrivato dal Barça nel 2018. Tre gol segnati in 4 partite di Youth League) poi destinato ad essere girato in prestito al Girona. Correia l'ultima stagione l'ha giocata con la squadra U21 dell'AZ Alkmaar - seconda serie del calcio olandese - con cui ha collezionato 27 presenze, tre gol e 7 assist. Almeno per il primo anno verrà aggregato alla Juventus U23, reduce dalla vittoria della Coppa Italia Lega Pro.