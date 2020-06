Il nuovo acquisto dell'Inter ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una emozionante lettera destinata al club di Dortmund: "Sono stati due anni meravigliosi, non potrò mai dimenticare il Muro Giallo"

Achraf Hakimi, il colpo di mercato dell'Inter sulla fascia destra per la prossima stagione, ha pubblicato una emozionante lettera di addio al Borussia Dortmund. Due post, versione spagnola e inglese, per ringraziare il club giallonero per l'affetto e il trattamento che gli è stato riservato negli ultimi due anni.

"E' arrivato il momento di chiudere una tappa molto bella della mia vita. Dopo due meravigliosi anni, lascio questo club che mi ha dato tante gioie. Sin dal primo momento, il trattamento ricevuto dalla società e dalla città sono stati incredibili. Ora so di aver azzeccato la scelta di Dortmund come casa, due anni fa. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e tutto il personale del club per l'affetto e la fiducia che hanno avuto nei miei confronti ogni giorno".