Comincia oggi l’avventura italiana di Achraf Hakimi , che è sbarcato a Milano alle 10:50 per sostenere le visite mediche e firmare nel pomeriggio il contratto che lo legherà all’ Inter per le prossime cinque stagioni. Il giocatore ha viaggiato insieme a moglie, figlio e agente, atterrando all'aeroporto di Linate con un volo privato.

L'accordo tra Inter e Real Madrid per il trasferimento di Hakimi è stato raggiunto sulla base di 40 milioni di euro più 5 di bonus , mentre al giocatore sarà corrisposto un ingaggio da 5 milioni a stagione . Nonostante la concorrenza forte di Bayern Monaco e Manchester City , che avrebbero offerto di più sia al Real che ad Hakimi, è stato proprio l'esterno a marocchino a preferire l'Inter, considerato il progetto tecnico migliore per la propria crescita personale.

Chi è Achraf Hakimi

leggi anche

Gol+assist: Hakimi miglior terzino in Europa

Classe 1998, Hakimi è un prodotto del settore giovanile del Real Madrid. Dopo aver fatto la solita trafila nel Castilla e aver trovato poco spazio in prima squadra, nel 2018 si è trasferito in prestito biennale al Borussia Dortmund, dove è definitivamente esploso, imponendosi come uno dei migliori esterni in circolazione. L'Inter ha avuto modo di conoscerlo molto da vicino, avendolo affrontato nella fase a gironi della Champions League di quest'anno; nella gara di Dortmund, peraltro, Hakimi ha segnato la doppietta che ha causato la sconfitta dei nerazzurri.