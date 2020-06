Nuovo obiettivo per il centrocampo rossonero. Si tratta del trequartista della Lokomotiv Mosca, interessata a sua volta a Laxalt. Adatto alle esigenze di Elliott, il giocatore russo ha segnato due volte alla Juve in Champions

Asse caldo con la Russia per il Milan, che in uscita tratta Diego Laxalt con la Lokomotiv Mosca. L'esterno uruguaiano, tornato a gennaio dal Torino, non rientra nel progetto rossonero. E costituisce una base importante con la Lokomotiv per un'altra trattativa, questa volta in entrata. Il nuovo obiettivo per il centrocampo, infatti, si chiama Aleksey Miranchuk, classe 1995. Il giocatore presenta caratteristiche tecniche ed economiche adatte alle idee di Elliott, perché è un profilo giovane e di prospettiva, dai costi sostenibili.