I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se Gianluigi Donnarumma sarà parte del Milan del futuro o sarà messo sul mercato per non perderlo a parametro zero. Il portiere andrà in scadenza nel 2021 e la priorità della dirigenza, come già espresso anche da Maldini, è trovare un accordo per un rinnovo di contratto e la volontà del giocatore ad oggi è quella di restare a Milano. Per questo tra il fine settimana e l’inizio della prossima è previsto un incontro con Mino Raiola, il suo agente, per cominciare ad impostare la trattativa per un nuovo accordo che possa ancora tenere le parti legate.