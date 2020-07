I punti del Milan dopo 29 turni di campionato sono 43 e valgono il settimo posto a +1 sul Verona: "Io credo che la nostra classifica possa essere migliore di questo settimo posto. Napoli e Roma non sono lontanissime, paghiamo alcune partite che non abbiamo vinto anche se avremmo potuto farlo. Contro la Spal con grande generosità abbiamo portato a casa un punto. Ora puntiamo a fare più punti possibili di qui alla fine". Il calendario delle prossime tre giornate prevede Lazio e Napoli in trasferta, con nel mezzo la Juve a San Siro . "Abbiamo testa e qualità per tenere testa anche ad avversari così forti, sono tre partite molto difficili ma anche molto stimolanti, adatte alle nostre caratteristiche. Dobbiamo recuperare energie e farci trovare pronti" assicura Pioli.

"Ibra ritroverà la forma giocando"

leggi anche

Milan riscatta Saelemaekers: 4 anni di contratto

L'allenatore del Milan ha parlato anche dei singoli, a partire da Paquetà, titolare a Ferrara: "Per me ha fatto una buona partita, poi è vero che da lui mi aspetto qualche giocata più determinante. Deve diventare un giocatore che fa vincere le partite. Ha qualità, può dettare l'ultimo passaggio, a volte con la Spal è stato poco preciso ma ha calciato in porta 4-5 volte". Spiegazioni anche sull'ingresso di Saelemakers e non di un attaccante per Castillejo dopo l'infortunio dello spagnolo sull'1-0 per la Spal: "Ho provato a tenere larghi i loro difensori, poi dopo ho messo dentro gli attaccanti". Dei quali Pioli parla abbozzando un sorriso: "Leao ha fatto due gol in due ingressi in campo tra Lecce e Ferrara, ha le qualità per fare meglio. Ibra è lontano dalla migliore condizione ma deve ritrovare il minutaggio. Ora non ci si allena quasi più, quindi si recupera giocando e Zlatan dovrà fare questo".