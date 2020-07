L'attaccante nigeriano è stato a Napoli e ha parlato con Gattuso e De Laurentiis: incontri positivi e passi in avanti verso il sì definitivo. Mancano alcuni dettagli su ingaggio e diritti d'immagine, poi si lavorerà per chiudere con il Lille

Tra campo e mercato, il Napoli pensa al campionato ma anche al futuro. Con Victor Osimhen obiettivo concreto per l'attacco, giocatore giovane e di talento individuato da Cristiano Giuntoli per fare un ulteriore salto di qualità nel reparto offensivo. Proprio il direttore sportivo ha tracciato la strada nei mesi scorsi, tiene moltissimo a questo colpo e a portare a Napoli un calciatore che segue da anni. E in questi ultimi giorni sono stati fatti passi in avanti importanti, sfruttando la presenza del ragazzo in città. Osimhen, nelle sue giornate napoletane, oltre a visitare i luoghi caratteristici (è stato anche sull'isola di Capri) e il centro sportivo, ha avuto modo di parlare prima con Rino Gattuso e poi con Aurelio De Laurentiis. Gli incontri sono stati positivi, il giocatore sembra sempre più convinto ed è pronto a dire definitivamente sì al club azzurro nei prossimi giorni.