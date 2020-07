Inter, Hakimi è ufficiale: contratto fino al 2025

La lunga trattativa condotta in gran segreto, l'accordo con il Real Madrid e infine l'ufficialità del grande colpo nerazzurro. L'Inter ha annunciato l'arrivo di Achraf Hakimi che, dopo le due stagioni vissute in prestito al Borussia Dortmund, è pronto a giocare in Italia dalla prossima stagione. L'esterno classe 1998, che nell'ultima stagione ha realizzato 9 reti e 10 assist con il club tedesco, aveva già svolto le visite mediche nella giornata di martedì 30 giugno, firmando successivamente il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni. Hakimi percepirà un ingaggio di 5 milioni a stagione, mentre l'Inter ha versato nelle casse del Real Madrid 40 milioni (più eventuali altri 5 di bonus) per il suo cartellino.