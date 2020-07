I nerazzurri mettono a segno un altro importante colpo per il proprio settore giovanile. Dal PAOK arriva il classe 2004, ritenuto fra i giovani portieri più interessanti in circolazione. Obiettivo della Juve, era stato in prova pure al Milan. Giocherà nella Primavera

FIORENTINA, SCELTO DE ROSSI COME ALLENATORE DEL FUTURO