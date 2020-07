L'esterno tedesco, rientrato in campo da pochi giorni dopo la rottura del crociato dello scorso agosto, saluta il Manchester City e va in Baviera: "Voglio vincere la Champions", le sue prima parole. Indosserà la maglia numero 10

Leroy Sanè è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. L'esterno tedesco, che arriva dal Manchester City, ha firmato un contratto di cinque anni e inizierà ad allenarsi a partire dalla prossima settimana: "Siamo felici di poterlo accogliere - ha spiegato ai microfoni del sito ufficiale Karl Heinz Rummenigge - è un giocatore eccellente che ha dimostrato le sue qualità negli ultimi anni, soprattutto in Nazionale. Il nostro obiettivo è quello di riunire qui i migliori giocatori calciatori tedeschi e l'arrivo di Leroy sottolinea questo percorso. Vorrei complimentarmi con Hasan Salihamidžić per la riuscita del trasferimento". Lo stesso giocatore, 24 anni compiuti a gennaio, non vede l'ora di iniziare: "Il Bayern è un club grande e con grandi obiettivi - le sue parole - conosco già Hansi Flick dai tempi della Nazionale U21 e abbiamo avuto un ottimo rapporto lì. Voglio vincere il maggior numero possibile di titoli e soprattutto la Champions". Indosserà la maglia numero 10.